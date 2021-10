Par Ouï-dire : Les solitudes de Yannick Haenel, deuxième partie sur Auvio

C’est la deuxième fois que le mot « Solitude »apparaît dans le titre d’un des livres de Yannick Haenel ; dans « La solitude Caravage », il nous racontait sa passion allumée tôt par une représentation en noir et blanc de Judith, concentrée sur une tâche que l’auteur ignore alors être un assassinat( la reproduction était coupée et en noir et blanc). Dans « Notre solitude » publié aux Echappés, il revient sur l’expérience intime qu’a été pour lui la traversée du procès des attentats contre Charlie Hebdo, procès qu’il a suivi d’un bout à l’autre. Entre l’expérience des limites, du sacré et de la compassion, Yannick Haenel convoque pour nous les témoignages faisant de la littérature le lieu essentiel où témoigner pour les témoins.