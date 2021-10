Nicolas Rincon Gille, pour son film Tantas Almas

Le film ‘Tantas Almas’, de Nicolas Rincón Gille, sort enfin du confinement ! Il est diffusé à Flagey en ce moment, à Bruxelles et c’est un grand film. Le cinéaste belgo-colombien a réalisé un docu-fiction fascinant, centré sur la disparition des jeunes dans les campagnes colombiennes, assassinés par les milices paramilitaires et dont les corps flottaient au fil de l'eau des fleuves. José, un pêcheur interprété par un pêcheur du cru, veut retrouver le corps de ses deux fils pour les enterrer dignement. Pour Nicolas Rincón Gille, ce qui se passe à l'heure actuelle en Colombie, où mille personnes ont déjà disparu comme aux pires heures du Chili, signe un cycle de violence recommencée. Les corps des jeunes disparus réapparaissent à nouveau dans les fleuves. Le film est à voir à Flagey les 13, 15, 16, 17, 20, 22, 27 et 30 octobre, ainsi que le 18 novembre. Réalisation Pascale Tison