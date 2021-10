Le 27 mars 2020, Maëlle a eu 16 ans en pleine pandémie de coronavirus. Ses amies lui avaient pourtant préparé une petite fête surprise. Confinées aux quatre coins de Bruxelles, ces 5 adolescentes nous racontent leur quotidien et leurs dilemmes, à cet âge de l’émancipation et de tous les possibles. À leurs récits personnels viennent faire écho les ambiances sonores captées dans leurs foyers, et des sons inédits d'une ville en confinement, récoltés par Flavien Gillié. Rythmé par le slam de la jeune artiste Zoé Mabille (Force EternL), ce documentaire sonore à plusieurs voix est réalisé par Aude Piette et Alice Khol. Avec la participation de Maëlle, Charlotte B., Ana, Charlotte R. et Eva. Une première écoute collective de Contretemps est prévue le 25/10 à la Tricoterie à Bruxelles.



Pour suivre, une réalisation de Lili Hiriart, étudiante à l’IAD : trois sœurs ensemble, artistes toutes les trois, et qui essaient d’être artistes en temps de manque, c’est-à-dire en temps de confinement. Si le réel n’est pas clair, les tensions le sont entre les sœurs.