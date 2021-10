Façons de Voir : La Maison Losseau/La chapelle de Semel

L’exposition Avant le coucher du soleil explore la planète sorcière à travers les œuvres d’artistes contemporains et actuels. Son ambition n’est pas d’aborder la figure de la sorcière de façon littérale, mais plutôt d’interroger les motifs ou les archétypes qui inondent le champ sémantique de la sorcière, comme femme, nature, vie animale, sortilège, transformation, maternité, spiritualité, énergie vitale, sens de la lutte…

Depuis janvier 2021, les citoyens de Neufchâteau, toutes générations confondues, s’investissent dans le projet de rénovation d’une chapelle à Semel, non loin de là. Cent céramiques de leur main et trois cents autres dirigées artistiquement ou réalisées par Ingrid Schreyers prennent à présent les murs de la chapelle. Ceux qui déambulent à Bruxelles connaissent déjà ses mosaïques qui garnissent certains trottoirs. Un projet de Ruralternatif. Réalisation Christine Van Acker