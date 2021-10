Des moulins et des hommes, par Stéphane Dupont

Pendant une journée, Stéphane Dupont a suivi Jacky Adam, auteur des ouvrages ‘Des Moulins et des Hommes’. « Les gens humbles ont le droit aussi d’être en couleurs dans un beau livre », dit-il. Jacky Adam est très attaché à la transmission du savoir. Il recueille les mots, les paroles, les souvenirs de celles et ceux qui ont connu les moulins de l’Ourthe : Juliette Lempereur et son frère Remy, au moulin de la Haze, Jean Lizen agriculteur passionné et historien amateur à Jenneret, sans oublier le souvenir de Léonce le meunier. Une émission La Quatrième Dimension, enregistrée en 2007 par Stéphane Dupont, Pierre de Giovanni et Pascal Vossen. La collection des 9 ouvrages de Jacky Adam est à découvrir sur le site internet desmoulinsetdeshommes.be Avec la collaboration de la Sonuma