Ces jeunes qui écoutent leurs cheveux pousser

" J'ai travaillé trois années dans un Centre d'Accueil Spécialisé pour jeunes filles placées par un juge de la jeunesse. C'était une "maison" qui ouvrait ses portes avec un tout nouveau projet pédagogique. J'y ai tenu un "cahier" avec une collègue pour y noter les phrases incroyables des jeunes, les manières différentes d'être éduc, les paroles brutes du terrain. J'ai été "placée" par un juge et enfermée à l'âge de 13 ans au Détour à Chastre, une institution qui a dû mettre la clé sous la porte, grâce à la Ligue des Droits de l'Homme. Ici, c'est mon point de vue de jeune fille enfermée que je relate. Ce sont des récits tirés de ces expériences que je veux raconter. "

Réalisation : Graziella Van Loo

Prise de son : Gregor Beck Montage / Mixage / Sound design : Thierry Van Roy

Composition musicale : Béatrice De Bock, Maxime Vétillard et Thierry Van Roy

Production : Across Stickos, avec l'aide du FACR et de l'ACSR