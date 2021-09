Par Ouï-dire : Nouvelles lauréates du concours de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur Auvio

Deux nouvelles primées par la FWB / Cosmos, par Adrien Pinet « C'est plus facile de sortir illégalement des USA que d’y entrer. Les gardes-frontières laissent “filer la vermine”. Je ne suis pas de la vermine. Je suis un tendre. Je dirais que j’ai un cerveau trop sensible, déjà depuis la naissance et que ce cerveau-là, il m’a causé quelques soucis judiciaires. Et pas qu’un peu. À l’arrière du camion, dans mon sac de couchage, j’ai le temps d’y penser. » 'Tuez-moi si vous voulez', une nouvelle d'Elodie Hemberg, a été primée au concours de nouvelles 2020 de la FWB, dont le thème était ‘A basse température’. Interprétation : Gaël Soudron. Réalisation: Jean-Baptiste François « C’est qu’on ne rigole pas par ici. Toujours à biner, à sarcler, à se plier en deux comme maudits par une force invisible. André – c’est mon mari – et moi nous sommes rencontrés à un bal, il y a bientôt trente ans. Un bon parti. Il n’a pas de bien, non, mais il est travailleur et pas fier avec ça. Ah, ce bal. Dernier jour de bonheur, seul jour de bonheur. » 'La bouture', de Patrick Zech, est lue par Valérie Marchant. Le thème du concours de nouvelles 2021 était 'Propriété privée'. réalisation: Pascale Tison 'Cosmos' : À travers un enchaînement poétique de tableaux sonores, cette création expérimentale propose un voyage sensoriel fait de liens et de métamorphoses surprenantes. Réalisation, montage et mixage : Adrien Pinet Une production de l'acsr (Empreinte)