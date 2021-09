Hommage à Robert Hossein

Robert Hossein nous a quittés le 31 décembre 2020, à l'âge de 93 ans. Pour lui rendre hommage, Pascale Vanlerberghe lui consacre une émission "Sur un air de cinéma", qui nous donne l'occasion de réécouter les musiques de ses plus grands films.

Dès la fin des années 40, il est acteur au cinéma ("Le Diable Boiteux" de Sacha Guitry, "Du Rififi chez les hommes" de Jules Dassin) puis réalisateur. Si on se souvient surtout de son rôle dans la série "Angélique Marquise des Anges", Robert Hossein a beaucoup tourné, dans les films de Roger Vadim, d'Henri Verneuil, ou encore de Claude Lelouch, comme "Les Uns et les Autres" (1981).

Robert Hossein est aussi, et même avant tout, un homme de théâtre, viscéralement comédien et metteur en scène. Il se voulait avant tout un défenseur du théâtre populaire. Il laisse des souvenirs de méga productions, adaptées notamment des textes classiques, avec l'aide de l'historien Alain Decaux. On pense au spectacle "Bonaparte" ou encore à "Jésus était son nom".

Illustration : Belga Image/AFP