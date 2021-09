Ce sont les étudiants que l'on retrouve, INSAS et IAD. Moana Son nous fait le portrait d'un homme à travers son lieu de vie, une péniche sur le canal de Bruxelles. Lucie Smeets nous fait découvrir une amie et surtout son frère cadet, handicapé mais pourtant jamais hors jeu. Thomas Delsaut était quant à lui au sein d'une famille amie et chahutée par le deuil d'un enfant.

