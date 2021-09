Choisir, et après ?

En 2010, un an après la naissance de son deuxième enfant, Dimitri Merchie s’est fait vasectomiser. Comme son frère avant lui et son père avant eux, mais sans concertation. Une coïncidence. Et un sujet de conversation comme un autre, si bien qu’à défaut de faire des petits, il a fait un émule. Dans ses pas, il a retrouvé des questions, il en a découvert d’autres, autour d’un choix de vie posé un jour en toute bonne foi, mais pas en toute connaissance de cause. Réalisation, prise de son, montage : Dimitri Merchie