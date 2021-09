Façons de Voir : Congoville / Portrait d'un paysage

Le Musée Middelheim et l'Université d'Anvers se trouvent aujourd'hui sur le lieu de l'École Coloniale Supérieure fondée en 1920. À l’occasion de ce centième anniversaire, la commissaire Sandrine Colard invite quinze artistes internationaux à dévoiler les traces physiques et mentales du passé colonial en Belgique.

Ensuite, "portrait d’un paysage" de Pierre-Philippe Hofmann (jusqu’au 9 janvier 2022). L’artiste a parcouru à pied 2700 kilomètres en Suisse pour réaliser un film après chaque kilomètre afin de montrer les multiples facettes du pays. Le projet se décline en une installation vidéo de 36 mètres de long et un beau livre (Editions MER.B&L).

Réalisation : Fabrice Kada