Façons de Voir - Icons, à la Villa Empain/Temps d'Archi, à Charleroi

A la villa Empain se tient jusqu’au 14 novembre l’exposition Icons. Des premières icônes d’Europe et du Moyen-Orient aux œuvres modernes et contemporaines, les icônes ont inspiré de nombreux croyants et artistes, à travers les âges. L’exposition dévoile comment les dimensions spirituelles ont été intégrées dans les œuvres d’art depuis l’Antiquité.

L’ICA, l’Institut culturel d’architecture Wallonie Bruxelles, met en lumière les démarches et projet architecturaux, paysagers et urbain qui favorisent la construction d’un environnement bâti de qualité et le bien vivre ensemble. Tous les 6 mois, il organise Temps d’archi. Laboratoire d’idée, moment d’échange, de participation citoyenne. La 4e édition intitulée 'L’architecture monte dans les tours' a lieu à Charleroi jusqu'au 3 octobre.

Réalisation Yves Robic