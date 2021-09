C'est le numéro zéro d'une émission qui en compterait 2OO... Edmond Blattchen avec son complice, Jacques Dochamps, posait alors les bases d'un rituel de la parole, redoutablement efficace et singulier; Bernard -Henri Lévy s'y prêtait avec fougue et talent. En 1992 il avait, sur le communautarisme et les nationalismes, quelques longueurs d'avance....