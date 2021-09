Curriculum Futurae, épisodes 1 et 2

Un père trentenaire s’inquiète de l’avenir professionnel de ses enfants, ils sont jumeaux et ils ont 5 ans. Il y a beaucoup de Sebastian Dicenaire dans cette affaire ; lui qui imagine une agence pour l’emploi du futur auquel on n’échappe pas, même à 5 ans. L’occasion pour lui de mêler son réel, son texte et une enquête sur le monde du travail et son ubérisation galopante. À la rencontre de spécialistes de tous bords, il mène l'enquête sur les scénarios futurs du travail.

Construit comme une enquête, Curriculum Futuræ nous projette dans le futur.

Une auto-fiction documentaire au ton à la fois réaliste et décalé, dont les 4 épisodes abordent divers scénarios du travail de demain.

Écriture, réalisation et montage : Sebastian Dicenaire

Illustration : Morgane Somville