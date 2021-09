Façons de Voir : Mécaniques discursives, Fred Penelle - Journées du Matrimoine

L’artiste et graveur Frédéric Penelle est décédé le 25 mars 2020 à 46 ans. Deux expositions lui rendent hommage ces jours-ci à Bruxelles. A La Vallée, fruit de la rencontre en 2011 entre Frédéric Penelle et Yannick Jacquet, "Mécaniques Discursives" est une installation à la croisée de la gravure et de la création numérique. La Maison d’Art Actuel des Chartreux présente son travail de gravure sur bois. En deuxième partie, Apolline Vrancken, fondatrice de la plateforme L’architecture qui dégenre, présente les Journées du Matrimoine, organisées à Bruxelles les 24, 25 et 26 septembre. Réalisation Fabrice Kada