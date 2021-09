Par Ouï-dire : Jean-Paul Belmondo, une évocation en musique sur Auvio

Jean-Paul Belmondo vient de nous quitter... Belmondo, l’incorrigible, le flic ou voyou, Léon Morin prêtre ou encore l’aîné des Ferchaux, le beau Borsalino et enfin, Pierrot le Fou : autant de rôles, autant de personnages et un même grand talent : indéniable. L'une des plus grandes vedettes du cinéma français, champion incontesté du box-office au même titre que Louis de Funès et Alain Delon à la même époque, il a tourné sous la direction des plus grands. Un grand nombre de ses films sont devenus des classiques du cinéma français, comme Le Professionnel, Borsalino, À bout de souffle, L'Homme de Rio, Le Magnifique, Un singe en hiver, Le Casse, Flic ou Voyou ou Joyeuses Pâques. C’est le moment de tracer son portrait en nous souvenant de toutes les belles bandes-sons qui ont auréolé sa carrière. Une émission de Pascale Vanlerberghe