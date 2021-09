Travaux d'étudiants de l'INSAS, 1e partie

Cap sur les travaux des étudiants, ceux de l’Insas ; ils sont en troisième année et tâtent pour la première fois de l’écriture radiophonique. Jean Baptiste François, JB comme on l’appelle, a vécu un arrêt cardiaque très long. C’était son anniversaire et il avait 20 ans. Alors il décide de réunir autour de la table de la maison de famille tous ceux qui étaient là pour tenter de se souvenir mieux … Arthur de Clermont-Gallerande se laisse envoûter par les sons réverbérants du skate parc qui devient un lieu d’échanges, de croisements et d’élans. Joséphine Lasquier s’intéresse quant à elle aux fleurs, à leur langage et à leur pouvoir. Dans un échange intime avec une amie et chez un fleuriste chez qui elle travaille, elle se tient à l’endroit où la fleur s’échange et rappelle.