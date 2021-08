Par Ouï-dire : Façons de voir: la collection Architecture d'août 202 sur Auvio

Francis Metzger est un architecte belge spécialisé tant dans la restauration de lieux de patrimoine remarquable que dans la conception contemporaine. Sa démarche est scientifique, selon un véritable procédé archéologique investiguant l'âme des murs. Ce travail de praticien a permis à Francis Metzger et ses équipes d'obtenir de nombreux prix et reconnaissances diverses. Par Christine Van Acker L'architecte Emile-José Fettweis nous a quittés le 29 juin dernier. Evocation de sa vie et de son oeuvre en compagnie de Marie-Christine Merch et Aloys Beguin. Par Fabrice Kada Marie Trossat est membre du collectif ARCH, un groupe de chercheurs bénévoles multidisciplinaires qui a mené en 2019 une recherche sur l’hospitalité des personnes transmigrantes dans le quartier nord de Bruxelles. Cette recherche a fait l’objet d’une publication intitulée « Whose future is here ? » qui est disponible sur le site de Métrolab Brussels. Par Fanny Lacrosse