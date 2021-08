Façons de Voir : Ellis Island au Musée Juif de Belgique / L'architecture de l'hospitalité

Ellis Island, un îlot face à Manhattan, a été l’entrée principale de nombre de communautés arrivant sur le sol américain, entre 1892 et 1924. Georges Perec, écrivain d’origine juive polonaise, offre en 1979 une description minutieuse de ce ‘non-lieu’ où l’on s’oublie, où le corps et l’identité se transforment, laissant place aux rêves et à l’espoir d’un monde meilleur. Dans la suite du récit de Perec, l’exposition ‘Ellis Island’, à découvrir jusqu’au 29 août au Musée Juif de Belgique, nous concentre sur la manière dont 9 artistes contemporains traitent le thème de l’exil et confrontent le monde en tant que lieu de dispersion, d’enfermement et d’errance. On emprunte ensuite les sentiers de l’architecture avec Marie Trossat, membre du collectif ARCH. Ce groupe de chercheurs bénévoles multidisciplinaires a mené en 2019 une recherche sur l’hospitalité des personnes transmigrantes dans le quartier nord de Bruxelles. Cette recherche a fait l’objet d’une publication intitulée ‘Whose future is here ?’, qui est disponible sur le site de Métrolab Brussels. Réalisation Fanny Lacrosse