Biennale de photographie en Condroz - Emile-José Fettweis

La 10e Biennale de photographie en Condroz est à découvrir tous les week-ends du mois d'août à Marchin, Modave et Clavier. Sous le thème "Nouvelles vagues", elle propose une promenade artistique à la découverte d'une vingtaine d'expositions dans des lieux patrimoniaux de la région. Avec les voix de Christophe Danthine, le directeur de Oyou, les commissaires Emmanuel D'Autreppe, Lise Bruyneel et Olivier Cornil, les photographes Sandrine Elberg, Lore Stessel, Clyde Lepage, Layla Saâd, Erika Meda et Jacky Lecouturier.



L'architecte Emile-José Fettweis nous a quittés le 29 juin dernier. Evocation de sa vie et de son oeuvre en compagnie de Marie-Christine Merch et Aloys Beguin.



Réalisation : Fabrice Kada