Façons de Voir : Anne Curry / Francis Metzger

Jusqu'au 30 septembre, les Jardins d'eau d'Annevoie exposent "Curve of life" par Anne Curry, une artiste franco-anglaise. Une quinzaine d'œuvres monumentales s'inspirant du monde végétal y ponctue harmonieusement le parcours de la balade, où l'eau s'exprime en de multiples tonalités sonores. Nathalie de Changy, la gérante du lieu, s'est jointe à nous pour partager sa passion pour ce lieu unique. Francis Metzger est un architecte belge spécialisé tant dans la restauration de lieux de patrimoine remarquable que dans la conception contemporaine. Il conjugue sa passion pour l'architecture au gré des activés de Ma2 (l'atelier d'architecture qu'il a fondé en 2002), ses charges académiques au sein la Faculté d'architecture de l'Université Libre de Bruxelles et son mandat de vice-président de l'Ordre des architectes - Conseil francophone et germanophone de Belgique. Sa démarche scientifique, véritable procédé archéologique investiguant l'âme des murs, les amène à témoigner de leur identité première avant de les recomposer au gré d'une programmation contemporaine. Ce travail de praticien a permis à Francis Metzger et ses équipes d'obtenir de nombreux prix et reconnaissances diverses.



Réalisation: Christine Van Acker