Par Ouï-dire : Façons de voir: architecture juillet sur Auvio

Le bureau d’architecture L’Escaut a été sélectionné pour rénover la Rotonde et l’Orangerie du Botanique. Rencontre avec Olivier Bastin, Julie Thiebaut et Paul-Henri Wauters. Réalisation : Fabrice Kada On part à la rencontre de Coralie Van Pottelsberghe au Glaverbel Building ; un bâtiment emblématique des années 60’ qui accueille aujourd’hui des bureaux dont ceux de l’Ordre des Architectes. Des bureaux qu’elle a rénovés en août 2020, en plein confinement, selon les principes de l’architecture circulaire. Réalisation : Fanny Lacrosse. Bento est une association d’architectes visant à expérimenter la matière, notamment celle des champignons, afin d’en alimenter son architecture. C’est à travers une réflexion du système de production urbain que l’association base son travail, comme l’explique Florian Mahieu. Réalisation Christine Van Acker