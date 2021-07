Par Ouï-dire : Façons de Voir : 52 Hertz au CACLB - Le collectif Bento sur Auvio

52 HERTZ* est à voir jusqu'au 29 août, au Centre d’Art Contemporain du Luxembourg belge (CACLB). Une absence de corps de baleine, venue de Ligurie, en Italie, est venue s’échouer sur le site de Montauban en un accord parfait avec les ruines environnantes. Didier Mahieu, et l’équipage de six jeunes architectes et designer (Bento et Futur Primitif), font eux-mêmes corps, dans une osmose spirituelle et/ou physique, avec l’installation évolutive dont ils sont les concepteurs. Métaphore artistique d’une Odyssée où les choses échouées donnent sens à l’histoire passée et future.

*52 hertz est le nom donné à une baleine unique en son genre dont la fréquence du chant est de 52 hertz. Elle est aussi surnommée 'la baleine la plus seule au monde'.

Bento est une association d’architectes visant à expérimenter la matière, notamment celle des champignons, afin d’en alimenter son architecture. C’est à travers une réflexion du système de production urbain que l’association base son travail. Comment produire mieux, avec quels outils et surtout pour quelle finalité ?

Réalisation Christine Van Acker