Par Ouï-dire : Façons de Voir : France Dubois/Brognon-Rollin/Rénovation du Botanique sur Auvio

La photographe France Dubois présente sa série "Motherhood" au Hangar à Bruxelles, dans le cadre de l’exposition collective "Regarde mon histoire" (jusqu’au 17 juillet). Sur l’île d’El Hierro dans les Canaries, elle questionne sa maternité au rythme des vagues dans des mises en scène sensibles, entre force et fragilité.

Stéphanie Rollin et David Brognon ont installé leur pièce "Première ligne" sur la façade du Delta à Namur. Elle symbolise une ligne de vie lumineuse et anonyme en hommage à tous les travailleurs de l’ombre qui ont œuvré pour la collectivité pendant la période de confinement.

Le bureau d’architecture L’Escaut a été sélectionné pour rénover la Rotonde et l’Orangerie du Botanique. Rencontre avec Olivier Bastin, Julie Thiebaut et Paul-Henri Wauters. Réalisation : Fabrice Kada