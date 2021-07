Par Ouï-dire : La spectaculaire histoire des rois des Belges, par Patrick Roegiers, 1e partie sur Auvio

'La spectaculaire histoire des rois des Belges', de Patrick Roegiers, parue en 2007, nous rappelle déjà qu’Albert II est roi des Belges, mais pas de Belgique. Ya -t-il une Belgique et par quel miracle tient-elle encore debout ? C’est la question qui traverse ces longues pages truffées d’anecdotes et d’analyses judicieuses, de Léopold Ier à Albert II. Des archives émaillent ce récit radiophonique vigoureux illustrant nos mythes intimes et collectifs, de la côte belge à l’accent roulé de René Magritte.

Réalisation Pascale Tison