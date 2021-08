Par Ouï-dire : Alain Rey, le visage du dictionnaire sur Auvio

Auteur de nombreux ouvrages, historien, amateur d’art, de BD, de beauté, de gastronomie, Alain Rey, le lexicologue, nous a quittés à l’âge de 92 ans. Merci les ados de nous l’avoir fait rencontrer, avec Squeezie, Bigflo et Oli pour un slam endiablé. Alain Rey ne refusait aucune proposition ; en 2004 pour une série sur le loup, je lui demandais d’égrener les expressions relatives au loup et les mots qui dérivaient de l’animal aux yeux jaunes, du Louvre au lycée. Son esprit virevoltait. Jacques Bourlez l’avait rencontré quant à lui en 1981 et Nicole Debarre en 2011. Une rencontre qui faisait tendre l’oreille et décrypter le monde autrement. Une bonne rencontre donc, dont Alain Rey nous précisait qu’elle était un chopin…

Photo Belga Image/AFP ERIC FEFERBERG