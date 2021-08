Par Ouï-dire : Le ciel est vaste, d’Yves Robic sur Auvio

‘Le ciel est vaste’ est le portrait de Liv, infirmière au service de soins continus et palliatifs des cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Yves Robic la suit sur son lieu de travail, et partage, pour un temps, le quotidien de ce service qui vit la mort au quotidien, en perçoit les moments chaleureux, parfois plus rugueux, les complicités, les rires. Ici, l'humain et la technique, les individus et l'institution se côtoient, se télescopent parfois, se confortent et s’entraident, le plus souvent. Au fil des jours, durant les nuits de gardes de Liv, au fil des couloirs et des chambres, il y a aussi des mots à peine audibles, les soupirs, les gémissements, les souffles ultimes, les non-dits, les silences. Le silence. Quand les mots se font rares, restent les gestes… et leurs sons.

Réalisation Yves Robic Avec Liv Lepke et le service de soins continus et palliatifs des cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Une production Farrago Productions et Le Grain des Choses