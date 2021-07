Par Ouï-dire : Frères de Nicolas François et Aurélia Balboni sur Auvio

Rémi et David sont nés une nuit de décembre 1984. Ils sont Infirmes Moteur Cérébral. On a dit à leurs parents qu’ils ne marcheraient pas et qu’ils ne parleraient pas. Alors les parents se sont battus comme des lions pour faire grandir leurs petits. Aujourd’hui, les garçons devenus adultes tentent de vivre de façon autonome et libre. Leurs parents les accompagnent et les tirent sans cesse vers cet objectif semé d’embûches. Dans ce quotidien souvent incertain, cette famille cherche des chemins pour continuer à avancer et vivre en société.

Réalisation et prise de son : Nicolas François et Aurélia Balboni

Une production Cineke