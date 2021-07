Par Ouï-dire : Gisèle Halimi, un portrait sonore en archives sur Auvio

Tunisienne, juive et française, Gisèle Halimi (1927 – 2020) ajoutait 'Femme' à cette trilogie qui la définissait. L’auteure du 'Lait de l’oranger' (Gallimard 1988) fut une avocate engagée contre le racisme et pour le féminisme, dont elle a été une figure de proue à travers son combat pour la dépénalisation de l’avortement. Elle nous revient à travers trois moments d'archives où elle se livre à Luc Beyer, Edmond Blattchen et Georges Pradez. Un montage signé Némo Camus, où elle aborde l’éclat du soleil, un père bédouin aimant, une mère juive qui exige d’elle une parfaite adhésion à la tradition, puis Paris et la proximité de Sartre et Beauvoir.