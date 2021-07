Par Ouï-dire : Débordements - La poésie de Dominique Massaut sur Auvio

Dominique Massaut, poète et slameur liégeois, est installé de longue date en Bretagne. Mais il est l’un des premiers à avoir investi la scène liégeoise par le slam. Débordements est un livre CD publié chez Maëlstrom et enregistré par Pierre Devalet, qui nous l’a fait découvrir. C’est un manifeste humaniste et écologique inspiré par les crues d’une rivière qui borde le lieu où il vit. Univers, multivers, oralité, slam, spoken word : Dominique Massaut est un homme de scène. Pour ce CD, il a demandé à Gauthier Keyaerts de lui composer une musique qui accompagne et vivifie ses textes. Découverte d’un poète et d’un musicien belges !