Par Ouï-dire : Les transmissions : la guerre en héritage - 3e et dernier épisode sur Auvio

Les Transmissions, c'est une série qui nous transporte dans le récit des descendants de celles et ceux qui ont combattu avec ou contre les occupants allemands en Belgique. Anne, Antoine, Nathalie, sa fille Corinne et sa petite-fille Cindy nous racontent leurs souvenirs de famille, ou comment la Grande Histoire se traduit au quotidien, à travers les générations.

3e épisode : Bompa : 'Bompa' signifie 'bon papa' ou 'grand-père' en patois bruxellois. C’est ainsi que Charles, ancien ouvrier communiste, résistant et déporté, est affectueusement surnommé par toute sa famille. 'Bompa', c’est à la fois l’histoire du combat d’un homme et de sa résilience. C’est également l’histoire d’une famille tout au long du 20e siècle, confrontée à la guerre et à la transformation du monde ouvrier bruxellois.

Suivi d'un entretien avec les auteurs de la série documentaire Florence Rasmont et Guillaume Abgrall. Production : CegeSoma - Archives de l'État et Gsara asbl