Par Ouï-dire : Les transmissions : la guerre en héritage - 1er et 2e épisode sur Auvio

Les Transmissions, c'est une série qui nous transporte dans le récit des descendants de celles et ceux qui ont combattu avec ou contre les occupants allemands en Belgique. Anne, Antoine, Nathalie, sa fille Corinne et sa petite-fille Cindy nous racontent leurs souvenirs de famille, ou comment la Grande Histoire se traduit au quotidien, à travers les générations.

1er épisode : De mère en fille. C’est l’histoire d’une mère qui ne s’est jamais remise de sa déportation. C’est également l’histoire d’une fille, née dans l’après-guerre, tiraillée entre l’admiration pour sa mère résistante et les douleurs du quotidien familial. C’est aussi l’histoire d’un conflit entre deux générations de femmes militantes, chacune emportée par les grands combats de leur époque.

2e épisode : Le secret. En 1968, Antoine apprend par son père que ce dernier a combattu auprès des Allemands durant la guerre. Antoine tient le secret toute sa vie, jusqu’à ce qu’il se décide à enquêter et sortir du silence. Dans cet épisode, Antoine nous fait le récit de ses recherches et de ses interrogations sur la grande et la petite histoire. Une plongée introspective à la poursuite de faits qui ont marqué sa famille et sa mémoire à jamais.

Réalisation : Florence Rasmont et Guillaume Abgrall Production : CegeSoma – Archives de l’État et Gsara asbl