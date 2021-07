Par Ouï-dire : Façons de Voir : Arne Quinze, My secret garden /L'architecture circulaire, Coralie Van Pottelsberghe sur Auvio

Le BAM à Mons consacre une exposition à Arne Quinze. C’est la morosité des villes qui a, très tôt, incité Arne Quinze à agir. D’abord comme graffeur dès l’adolescence, puis très vite en proposant des sculptures monumentales dans l’espace public, comme The Passenger qui a été installé pendant 6 ans au coeur de la ville de Mons. Ses interventions sont autant d’objets étranges et volumineux venus rompre la quiétude de nos villes, attiser la curiosité et susciter le débat.

Rencontre ensuite avec Coralie Van Pottelsberghe, qui a rénové les bureaux de l’Ordre des Architectes, en août 2020, en plein confinement, selon les principes de l’architecture circulaire.

Réalisation Fanny Lacrosse