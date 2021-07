Par Ouï-dire : Ceci n'est pas un documentaire sur Magritte - 2. Louis Scutenaire sur Auvio

Ils sont les grands inconnus du surréalisme belge et pourtant ils en sont les fondateurs ; frondeurs, facétieux, irréductibles et fidéles à eux-mêmes, Paul Nougé, Louis Scutenaire, et Marcel Marien sont les trois mousquetaires que Romain Detroy nous fait rencontrer. Magritte et son succès ont pris toute la place, celle qu’il est temps de leur redonner.

Les archives parlent, rient et plaisantent. Romain Detroy a eu l’oreille heureuse auprès de la Sonuma qui nous rend si proches ces voix perdues. Les textes sont lus par Christian Crahay et Philippe Drecq.

2. L’écrivain et poète Louis Scutenaire.

Un documentaire en trois parties signé Romain Detroy