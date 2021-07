Par Ouï-dire : A contre-sens sur Auvio

« L’homme n’a pas remarqué que lorsqu’elle chante, des cendres tombent de ses plumes comme un souvenir qui s’égrène."

Au coeur de la création sonore, l'énigme apparaît.

Suite à sa rencontre avec une étrange créature, l’homme devient sourd et aveugle. Perdu dans une réalité qu'il ne peut plus atteindre, il cherche à se rappeler chaque élément de son passé. Mais un souvenir est-il réel ? Comment se souvenir d’un son lorsque l’on a perdu la capacité d’entendre ? Peut-être a-t-il oublié quelque chose d’essentiel. Pour le savoir, il nous faudra remonter le fil de son passé et plus particulièrement jusqu’à ce jour, ce jour qu'il avait tant redouté, au point même de le désirer comme une délivrance...

Création et réalisation Adrien Pinet