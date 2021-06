Par Ouï-dire : Piste animale sur Auvio

Piste Animale est un bestiaire subjectif et sonore. Les pièces de Péroline Barbet sont des histoires à suspens, où l’on arrive ou trop tôt, ou trop tard. Elles sont peuplées de battements d’ailes et de portes qui claquent, de brumes et d’inquiétudes, de bourdonnement de mouches et d’attentes trompées. Elles racontent ces bêtes qui résonnent dans le bois, ces oiseaux qui s’envolent vers les derniers confins, ou ces petits animaux qui rampent en lisière. Que l’on entend, sans voir. Que l’on espère, sans vanité. Que l’on connaît à peine. Une création sonore de Péroline Barbet (M_Ondes). Documentaire réalisé avec l’aide du Fonds Gulliver, du Musée de la Chasse et de la Nature, et du Parc du Haut Jura