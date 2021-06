Par Ouï-dire : Celles du foot / Beauty Building sur Auvio

- ‘Celles du foot’, de Julien Baroghel, nous propose de suivre le quotidien de l’équipe féminine de foot du lycée du Mirail à Toulouse. Entre préjugés, solidarité et conflits, l'adolescence se construit au fil du jeu. - ‘Beauty Building’, ou quand le corps féminin utilise le sport pour détourner les injonctions de la société et de l’apparence. Rencontre avec Mathilde, en pleine puissance : une perspective s’ouvre sur un univers et sur les possibilités que peut offrir le corps, selon ses propres aspirations et non en fonction des diktats imposés. Réalisation Marine Ruby et Sabina Sebastiani