Par Ouï-dire : Lola de Zyad Maalouf sur Auvio

Nul ne skie assez doucement Le 13 novembre 2015, une jeune femme assiste au concert de Eagle of Death Metal à Paris auBataclan. Le lieu est, ce soir-là, la cible dʹun attentat-suicide. Ziad Maalouf nʹa jamais rencontré cette femme, Lola. Alors il rencontre celles et ceux quʹelle a marqués. Il rassemble les premières impressions, les derniers souvenirs. Les croquis et les chansons. Car nul ne skie assez doucement pour glisser sans laisser de traces... Musiques et interprétations originales de Lola, Agathe Franck et Lucile. Avec les voix de Georges, Emmanuelle, Clément, Alessandra, Virginie, Raphaëlle, Sophie, Agathe, Lucile, Fly, Yamoy, Sarah et Julie. Un documentaire de Ziad Maalouf Mixage : Jean Philippe Zwahlen, une production du Labo RTS-Culture, avec le soutien du Fonds Gulliver.