Par Ouï-dire : Heureuse la nation qui n'a pas d'histoire sur Auvio

Un voyage poétique et politique avec, comme fil conducteur, une courte histoire tirée d’un recueil de nouvelles écrit par la cinéaste afro-américaine Kathleen Collins: "Whatever Happened To Interracial Love?". Se tisse une histoire des résistances au racisme et au suprémacisme blanc, aux Etats-Unis notamment, des années 60 à nos jours. Cette nouvelle s'ancre dans un appartement new-yorkais partagé par deux colocataires de couleurs de peaux différentes durant l'année 1963. Une année clé dans l’histoire contemporaine, quand toute une génération, notamment outre-Atlantique, aspire à plus d’égalité, de fraternité et de solidarité. L’idéalisme prend forme.

Réalisation Dominique Godderis et Aurélien Chouzenoux, co-produite par la RTS (Le Labo), la SCAM (Bourse Brouillon d'un rêve sonore) et la Région Bretagne.