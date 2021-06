Par Ouï-dire : Façons de Voir : Elise Peroi/La Tour à Plomb sur Auvio

Elise Peroi, artiste - performeuse textile, présente ‘Là où se trouve la forêt’, jusqu’au 11 juillet au Botanique, et ‘Faire sillon’, à la Tour à Plomb, jusqu’au 10 juillet, à Bruxelles. Le travail d’Elise Peroi s’inspire de techniques ancestrales propres au tissage, à la tapisserie et aux arts dits textiles. A côté du canal Bruxelles-Charleroi, le site de la Tour à Plomb est un complexe industriel occupé probablement par une poudrière puis établi pour la fabrication du plomb. Désaffecté depuis 1961-62, ce lieu est devenu un centre de proximité, du Service de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles, dédié aux diverses formes de réflexions, d’expressions et de création. Réalisation Christine Van Acker