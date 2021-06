Par Ouï-dire : Dans la mine, avec Raul Rossetti, 2e partie sur Auvio

A l’occasion des 75 ans de l’immigration italienne : Dans la mine, 2e partie. Raul Rossetti a écrit en italien ‘L’échine de verre’, récit sur son expérience de la mine à Liège dans les années 50. Le texte a été traduit en français par Luciano Curreri et Sabrina D’Arconso, une traduction qu’a supervisée Carmelo Virone. ‘L’Echine de verre’ n’est pas un livre misérabiliste de plus sur la mine. Le récit s’enracine dans une réalité violente et âpre où la peur, la soif et la mort se côtoient ; on y a droit à des pages hallucinées sur la proximité avec les rats et les chevaux. L’amitié et la sensualité font de ce témoignage un texte puissant qui nous donne l’occasion, avec les traducteurs et avec des ex-mineurs à Blégny-Trembleur, d’évoquer les viscères du monde souterrain. Réalisation : Pascale Tison Prise de son : Pierre Devalet