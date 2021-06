Par Ouï-dire : A la ligne-feuillets d'usine par Michel Bernard sur Auvio

A la ligne – feuillets d’usine C'est l'histoire d'un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, c'est qu'il a eu une autre vie. Il connait les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il sait les poèmes d'Apollinaire, les chansons de Barbara, de Brel, et surtout de Trenet. C'est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène. Et, en allant à la ligne, on trouvera dans les blancs du texte la femme aimée, le bonheur dominical, le chien Pok Pok, l'odeur de la mer. Texte : Joseph Ponthus Interprétation : Gaël Soudron Adaptation & Mise en scène : Michel Bernard Une co-production Théâtre Poème et Unités / nomade