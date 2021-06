Par Ouï-dire : Monstruations - 1e partie : La face cachée de la lune sur Auvio

On pourrait être des monstres*. Arrêter de se contenir. Les règles, ce serait ça: cesser de se taire, de s’excuser ou de se cacher. Jérusalem. Berceau de traditions patriarcales, zones de frottements, caisse de résonance. À la croisée des chemins, avec Vivien, Bitya, Yaël, Rachida, Carrie, Waed, Anne-Laure et Amira, l’expérience (pré)menstruelle se raconte. Voyage poétique et immersif dans cette ville-chaudron, Monstruations lève un coin de voile sur les règles associées aux règles, les tabous et les représentations qu’on y attache, les désordres qu’elles suscitent. *Monstre, du latin montre: avertir, éclairer, inspirer. 'Monstruations', une création radiophonique de Soline de Laveleye, en deux parties.