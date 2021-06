Par Ouï-dire : Façons de Voir : Fragments d’un pays vert /Jacques Moeschal sur Auvio

Cap sur « Fragments d’un pays vert », une exposition à découvrir jusqu’au 26 juin au Centre Culturel Bruegel. 4 artistes belges de 3 générations différentes - Marcelle Dumont et Jean Harlez (réalisateurs), Carl Norac (poète national belge) et Caroline Kempeneers (artiste pluridisciplinaire) - nous plongent dans l’univers d’une terre foisonnante d’histoires, et encore trop méconnue : la côte Est du Groenland.

On pousse ensuite les portes du Musée Bozar pour découvrir, jusqu’au 21 juillet, l’univers de Jacques Moeschal, un architecte-sculpteur dont le nom demeure largement méconnu alors même que nous observons au quotidien ses sculptures monumentales de béton ou d’acier, qui jalonnent nos autoroutes belges. Comme ce pylône surmonté d’une grande voile en béton à Zellik sur l’autoroute de la mer, ou encore comme ces deux immenses pylônes coiffés d'une poignée de mains stylisées, placés à Hensies sur l’autoroute en direction de Paris… Réalisation Fanny Lacrosse