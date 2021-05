Par Ouï-dire : Absence et ordonnée d'Anaïs, une ifction de Joachim Glaude sur Auvio

Absence et ordonnée d’Anaïs deJoachim Glaude Un road trip contemporain entre Bruxelles et Sarajevo. Février 1992, une guerre est sur le point de déchirer la Bosnie. Anaïs, 7 ans, est mise à l’abri et envoyée en Belgique. Février 2019, après 25 ans d’absence, Anaïs revient à Sarajevo. Dans cette ville, le père d’Anaïs livre ses souvenirs au micro d’une radio clandestine. Écriture, réalisation, montage : Joachim Glaude Production : Halolalune avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'ACSR Suivi de ‘Binta, portrait d’une femme de ménage’, pièce courte de Joachim Glaude toujours. C’était au Sénégal en février 2016, je prenais le son pour un film documentaire. Une après-midi que l’équipe était partie se détendre, je suis resté à l’appartement que nous louions, pour écrire. Binta venait y faire le ménage tous les deux ou trois jours. Nous avons parlé de choses et d’autres, sa situation à Dakar principalement. Elle a accepté que je l’enregistre, je lui ai demandé de me parler de sa maman, elle m’a surtout parlé de son papa. Ceci est son portrait.