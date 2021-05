Par Ouï-dire : La Boucle noire sur Auvio

Micheline et Francis sont des explorateurs urbains. Ils ont dessiné le tracé de la Boucle Noire, un chemin de grande randonnée qui couvre tout l’ouest de Charleroi. On y découvre des univers fascinants, entre les vestiges du charbonnage, des mouvements en lutte et des friches post industrielles. Micheline et Francis nous guident, à la découverte des quartiers et de leurs habitants.

‘Quand je marche avec eux, je me sens chez moi’, dit la réalisatrice Magali Schuermans.

La Boucle noire nous raconte le Pays Noir, comme on disait autrefois.

Un documentaire de Magali Schuermans, montage et mixage Yves Robic.