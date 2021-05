Par Ouï-dire : Façons de Voir : la collection Architecture de mai sur Auvio

-Cap sur l’écoquartier du Pic au Vent à Tournai, à la rencontre du collectif Archipousses ; un collectif d’architectes déployant des visites ludiques et des fascicules pédagogiques afin de partager bénévolement leur passion pour des architectures innovantes au jeune public. Réalisation Fanny Lacrosse.

-La Triennale Photographie et Architecture publie un ouvrage sur le thème "Espaces des Origines / Origines des Espaces" (photo). L’occasion pour la Faculté d’architecture de l’Université Libre de Bruxelles de proposer une rétrospective de cette manifestation qui fête ses 15 ans cette année. Réalisation Fabrice Kada.

-Designer formé à la Permaculture par Geoff Lawton, Patrick Everaert nous guide au sein des très nombreuses variétés de fruits, légumes, herbes et fleurs comestibles (parfois rares) qui composent le jardin de Fanfare qu’il a réalisé avec son épouse Alix, à Charleroi. Réalisation Christine Van Acker