Par Ouï-dire : Claude Nougaro, du swing plein les mots sur Auvio

Avec Claude Nougaro, la langue française a rencontré le jazz et la chanson s'en est trouvée à jamais bouleversée. Au fil de ses chansons-poèmes et de ses dessins à la Cocteau se révèle un autoportrait entre femmes, nuit, alcool et poésie. Un artiste en proie aux doutes et en perpétuelle quête de reconnaissance et d'amour. De sa découverte précoce du jazz sur la T.S.F. de ses grands-parents à ses rencontres musicales et poétiques avec Michel Legrand, Jean-Claude Vannier, Bernard Lubat ou l'écrivain Jacques Audiberti... quelques-uns de ceux qui ont étudié son oeuvre ou croisé sa route en studio, à la ville ou sur scène, le racontent.

Un documentaire de Jérôme Sandlarz, pour Toute une Vie, France Culture.

Photo Belga/AFP-Jean-Claude Delmas