Le pouvoir des animaux de Didier Van Cauwelaert est un roman tendu comme un arc, où l'humour côtoie la sagesse et où la littérature dialogue avec la science. A travers un super-casting où un tardigrade et un mammouth mènent la danse, Didier Van Cauwelaret nous révèlent quelques promesses que ces animaux pourraient réaliser pour nous et l'avenir de la planète.