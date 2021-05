Trois fictions radiophoniques - Meute, Météore, Bunker - qui ne racontent qu'une seule et même histoire. Qu'est-ce que l'imagination crée pour ne pas subir le manque? Fragment après fragment le traumatisme se déploie. De ce déploiement naît un paysage. Réalisation et montage : Chloé Despax et Nora Boulanger Hirsch Texte : Ludovic Drouet